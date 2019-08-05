Kaz Dağları'nda binlerce kişi maden arama çalışmalarını ve doğa katliamını protesto etti

Kaz Dağları'nda binlerce kişi maden arama çalışmalarını ve doğa katliamını protesto etti

Çanakkale'de Kaz Dağları'nda devam eden altın madeni arama çalışmalarına tepki olarak başlatılan "Su ve Vicdan" nöbeti ikinci haftasında sürerken pazartesi günü Kirazlı mevkiinde toplanan binlerce kişi maden sahasına doğru yürüyerek doğa katliamına karşı protesto gösterisi düzenledi.

5.08.2019 18:48

Çanakkale'de Kaz Dağları'nda devam eden altın madeni arama çalışmalarına tepki olarak başlatılan "Su ve Vicdan" nöbeti ikinci haftasında sürerken pazartesi günü Kirazlı mevkiinde toplanan binlerce kişi maden sahasına doğru yürüyerek doğa katliamına karşı protesto gösterisi düzenledi

Kaynak: Euronews.com

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