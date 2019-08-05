Kaz Dağları'nda binlerce kişi maden arama çalışmalarını ve doğa katliamını protesto etti
Çanakkale'de Kaz Dağları'nda devam eden altın madeni arama çalışmalarına tepki olarak başlatılan "Su ve Vicdan" nöbeti ikinci haftasında sürerken pazartesi günü Kirazlı mevkiinde toplanan binlerce kişi maden sahasına doğru yürüyerek doğa katliamına karşı protesto gösterisi düzenledi.
Çanakkale'de Kaz Dağları'nda devam eden altın madeni arama çalışmalarına tepki olarak başlatılan "Su ve Vicdan" nöbeti ikinci haftasında sürerken pazartesi günü Kirazlı mevkiinde toplanan binlerce kişi maden sahasına doğru yürüyerek doğa katliamına karşı protesto gösterisi düzenledi
Kaynak: Euronews.com
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