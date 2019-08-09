Kaz Dağları'na çadır kuran eylemciler 'doğa için direnişlerini' anlatıyor

09.08.2019 18:59

Kaz Dağları'nda altın madeni çalışmaları nedeniyle doğanın zarar gördüğünü savunan ve bu çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını isteyen binlerce çevreci, "Su ve Vicdan Nöbeti" isimli eyleme katılmak için Çanakkale'ye gidiyor.

Eylemlere Türkiye'nin dört bir yanından gelen çevrecilerin yanı sıra, Çanakkale Belediye Başkanı ve il belediye meclisi üyeleri de destek veriyor. Euronews.com'da Görüntüle