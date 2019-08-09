Kaz Dağları'na çadır kuran eylemciler 'doğa için direnişlerini' anlatıyor

09.08.2019 18:57

Kaz Dağları'nda altın madeni çalışmaları nedeniyle doğa zarar gördüğünü için çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını isteyen binlerce çevreci, "Su ve Vicdan Nöbeti" için Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale Belediye Başkanı Ülkür Gökhan ve Avukat Güneş Pehlivan süreci euronews Türkçe'ye anlattı