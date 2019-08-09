Kaz Dağları'na çadır kuran eylemciler 'doğa için direnişlerini' anlatıyor
Kaz Dağları'nda altın madeni çalışmaları nedeniyle doğa zarar gördüğünü için çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını isteyen binlerce çevreci, "Su ve Vicdan Nöbeti" için Çanakkale'ye gidiyor.
Kaz Dağları'nda altın madeni çalışmaları nedeniyle doğa zarar gördüğünü için çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını isteyen binlerce çevreci, "Su ve Vicdan Nöbeti" için Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale Belediye Başkanı Ülkür Gökhan ve Avukat Güneş Pehlivan süreci euronews Türkçe'ye anlattı