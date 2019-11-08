Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı

Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı

ÇANAKKALE'de, Kaz Dağları eteklerindeki Çırpılar köyünde kiraz ağaçları çiçek açtı.

08.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:00
Kaz Dağları eteklerinde kiraz ağaçları çiçek açtı

ÇANAKKALE'de, eteklerindeki Çırpılar köyünde ağaçları çiçek açtı. 

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çırpılar köyünde, kiraz ağaçları, çiçek açarak, sürpriz yaptı. Kiraz üreticisi Mustafa Özcan (63),  "Bu sene havaların sıcak ve kurak gitmesi sonucu kiraz ağaçları çiçek açtı. Kirazların bu mevsimde çiçek açmasına ben de şaşırdım" dedi.


Kaynak: DHA
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