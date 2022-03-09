Kaz Dağları Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı, 17 Mart'ta başlayacak
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Kaz Dağları Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı, 17 Mart Pazar günü başlayacak.
ÇANAKKALE (AA) - Kaz Dağları Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı, 17 Mart Pazar günü başlayacak.
Türkiye Dağcılık Federasyondan yapılan açıklamada, 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleşecek tırmanışa 104 sporcunun katılacağı belirtildi.
Açıklamada tırmanışın Çanakkale GSİM Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak toplantının ardından saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor