Kaz Dağı eteklerindeki zeytin ağaçlarına kadın eli değiyor
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Kaz Dağı eteklerindeki zeytin ağaçlarına kadın eli değiyor

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Ekonomi
Kaz Dağı eteklerindeki zeytin ağaçlarına kadın eli değiyor

Dünya kalitesinde zeytinyağı üretilen Kaz Dağı eteklerindeki Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçları kadınlar tarafından budanarak yeni sezona hazırlanıyor.

Dünya kalitesinde zeytinyağı üretilen Kaz Dağı eteklerindeki Edremit Körfezi'nde zeytin ağaçları kadınlar tarafından budanarak yeni sezona hazırlanıyor.

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi olan ve 10 milyonun üzerindeki ağaç varlığıyla önce çıkan Edremit Körfezi'ndeki bahçelerde yeni sezon öncesinde hummalı bir çalışma sürüyor.

Gübrelemesinden ilaçlamasına, budamasından hasadına kadar zeytin üretiminin her alanında yer alan kadınlar, verimli bir sezon için ellerinde akülü testerelerle ağaçları büyük bir titizlikle buduyor.

Zeytin ağacı budayanlardan Güllü Sarıoğlu, daha önceki yıllarda zeytinle ilgili birçok alanda çalıştıklarını, ilk kez budama işinde de görev aldıklarını söyledi.

Bahçelerde çok sayıda kadının çalıştığını anlatan Sarıoğlu, "Bize 'Budamayı yapabilir misiniz?' dediler. Biz de 'Yaparız, neden yapmayalım.' dedik. Kadın olarak her şeyi yaparız biz, her şeyin üstesinden geliriz, geliyoruz da. Bizim bölgemizin ürünü olduğu ve tarım işi olduğu için seve seve yapıyoruz." dedi.

Fatma Tahtacı da severek çalıştıklarını ve budamanın herhangi bir zorluğu olmadığını dile getirerek, kadınların her işi yapabileceğini ifade etti.

Kahya Süleyman Çakıcı da zeytin ağaçlarına bu sene zeytin toplamasından, gübre atımına, ilacından kesimine kadar kadınların elinin değdiğini belirtti.

Kadınların çalışmasından çok memnun olduklarını vurgulayan Çakıcı, "Kadınlar biraz daha titiz davrandıkları için onlarla çalışmak çok keyifli. İşçiliği de güzel. Onlar her türlü işçiliğinden memnunuz." diye konuştu.

"Erkek işi olarak görülüyor"

Bir zeytinyağı üretim firmasının genel koordinatörlüğünü yapan Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır ise kadın çalışanlara çok önem verdiklerine aktardı.

Fırsat verildiği takdirde kadınların her işi başarabileceğinin en güzel örneğini sergilediklerini aktaran Küçükçakır, "Türkiye'de budama işi genellikle erkek işi olarak görülüyor. Kadınlar sadece çalı çırpı toplamakta veya ufak tefek arka plan işlerde kullanılıyordu. Biz bu ekibimizle birlikte eğitim verildiği takdirde kadınların her türlü zorlu işi yapabileceğini gösterdik." ifadesini kullandı.

Küçükçakır, budama işlemlerinin ardından, mayıs ayı sonuna kadar ikinci gübreleme işlemlerinin tamamlanacağını, ekim ve aralık ayları arasında da zeytin hasadının yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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