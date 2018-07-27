Kayyumun Açtığı Piknik Alanı Dolup Taşıyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesinin 2017 yılında hayata geçirdiği Malazgirt Belediyesi Piknik Alanı, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Malazgirt'te yaz mevsimiyle birlikte hafta sonu ve hafta içi piknik alanları dolup taşıyor. Bunlardan biri ise yapımı 2017'de tamamlanan Devlet Su İşlerine ait alan üzerinde kurulun Malazgirt Belediyesi Piknik Alanı. Adalar Mahallesi'nde yer alan mesire alanı, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından 2017 yılında piknik ve mesire alanı olarak dizayn edildi.

Yoğun iş temposunun ardından hafta sonları Malazgirtliler, kayyum belediyenin kurduğu piknik alanına hafta içi ve hafta sonları akın ediyorlar.

Piknik alanına giden vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli vakitler geçiriyor. Piknik alanına ailesi ile gelen Hasan Çakan, böyle bir hizmeti sunan belediye yetkililerine teşekkür ederek, "Benim kızım ve torunlarım İstanbul'dan geldi. Bende onları ilçemizin tek piknik alanına getirdim. Burası olmasaydı gidecek yerimiz yoktu. Allah Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı'dan razı olsun, bizlere böyle güzel bir yer hazırladıkları için" dedi. - MUŞ