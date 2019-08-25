Kayyum protestoları: Mardin ve Van'daki eylemlere polis müdahale etti

25.08.2019 20:15

Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li üç belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı protestolar yedinci gününde devam ediyor.



Diyarbakır'da oturma eylemi düzenlenirken, Mardin ve Van'daki protestolara polis müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle