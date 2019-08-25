Kayyum protestoları: Mardin ve Van'daki eylemlere polis müdahale etti

Kayyum protestoları: Mardin ve Van'daki eylemlere polis müdahale etti

Diyarbakır, Van ve Mardin’de HDP’li üç belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı protestolar yedinci gününde devam ediyor. Diyarbakır’da oturma eylemi düzenlenirken, Mardin ve Van’daki protestolara polis müdahale etti.

25.08.2019 20:15
Kayyum protestoları: Mardin ve Van'daki eylemlere polis müdahale etti

Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li üç belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı protestolar yedinci gününde devam ediyor.


Diyarbakır'da oturma eylemi düzenlenirken, Mardin ve Van'daki protestolara polis müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et