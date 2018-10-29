Kayyum Belediyenin Açtığı Kursa Katılan 70 Yaşındaki Nahide Arı'nın Okuma Azmi Örnek Oluyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde 70 yaşındaki Nahide Arı, Artuklu Belediyesi tarafından mahallesinde açılan kursa katılarak, okuma yazma öğrendi. Uzakta olan öğretmen oğlu olduğunu belirten Arı, oğluna mektup yazacağını dile getirerek Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'e sağladığı imkan için teşekkür etti.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 5 torun sahibi 70 yaşındaki Nahide Arı, oğluna mektup yazmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Okuma yazma seferberliği" çerçevesinde, Artuklu Belediyesi tarafından mahalle konağında açılan kursa katıldı. Öğrenme azmiyle çevresindekilere örnek olan Arı, kısa sürede okuma ve yazmayı öğrendi. Arı, şehir dışında yaşayan oğluna mektup yazabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Ders çalışıyorum, çok mutlu oluyorum"

1,5 ay önce evinin yakınında kurs açıldığını öğrendiğini anlatan Arı, "Ben de hemen gelip kursa yazıldım. Çok güzel bir duygu. Çocuklarım sevindi, destek verdi. Bu yaşıma geldim bir adımı bile yazamadım. Bazı komşularım beni görünce güldü. Bazılarının da hoşuna gitti. Bu kursa geldiğim için çok seviniyorum. Oturup ders yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Bir oğlum öğretmen diğer çocuklarım memur. Oğlum uzaktadır, ona mektup yazacağım. İlk başlarda elim zorlandı. Şimdi elim alıştı. Bana bu yaşımda bu imkanı saylayan Başta Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi ve kaymakamımız, belediye başkanımız Şakir Öner Öztürk'e çok teşekkür ederim" dedi.

Öğretmen Zelal Saruhan ise Arı'nın başarılı ve hırslı olduğunu ifade ederek, "Bir hırsla başladı ve yaşı büyük olsa da hırsla geliyor. Çokta iyi anlıyor, çok iyi devam ediyor" diye konuştu. - MARDİN