Kayyum başkandan turistlere ücretsiz özel gezi otobüsü sürprizi

Hizmette sınır tanımayan Vali ve Belediye Başkanı Mustafa Yaman'dan turizme büyük hizmet

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın talimatları ile kentte artan turizmin canlı tutulması için turistlere ücretsiz gezi otobüsü tahsis edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Mustafa Yaman kentin her türlü sorununu tespit ederek kısa sürede çözüm üretmeye devam ediyor. Altyapı, üst yapı, gençlik hizmetleri, spor, kadınlara yönelik çalışmalarla hizmette sınır tanımayan Vali ve Belediye Başkanı Mustafa Yaman, turistlere de özel gezi otobüsü sayesinde tatil turları yaptırıyor. Mardin'den Kasimiye Medresesi'ne ring atan üstü ve yan camları olmayan gezi otobüsü Mardin'e gelen misafirlere keyifli bir tatil turu yaptırıyor.

Mardin'de güvenlik güçlerinin sağladığı huzur ile ikinci dönem turizm sezonun hazırlıkları tamamlandı. Kayyum olarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman turizm sezonun ikinci dönemi için turistlere özel tur otobüsü hazırladı. Tarihi Mardin'de taşların oya gibi işlendiği kalenin gönülleri fethettiği binlerce asır kültüre ev sahipliği yapan kentin yakından ve en net şekilde görülmesi planlanan tarihi dokular özel tur aracı, Hop in Hop Off Bus Mardin ile 1. Cadde ve tarihi alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Turistlerin tariki kent Mardin'i keşfetmesi için açılan turizm ofisi Mardin Kültür ve bilgi evi ofisi ise şimdiden kentte tatillerini değerlendiren turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

"1 yıllık huzur milyonları Mardin'e getiriyor"

Mardin Valisi Mustafa Yaman, 2 yıl içinde Mardin'de sağlan huzurun ardından yerli ve yabancı yatırımcıları davet ederek başlattığı huzur ve turizm çalışmaları son bir içinde Mardin'de milyonlarca yerli ve yabancı turistin dikkatini çekti. Festivaller, uluslararası sempozyumların ardından başlayan turizm hareketliliği Mardin'de sıcaklıklara rağmen hızla artarak sürüyor.

Mardin Valisi Mustafa Yaman son 1.5 yıldır başta Mardin olmak üzere bölge illerinde çok güzel bir huzur iklimi oluştuğunu belirterek, "Devletimizin ve hükümetimizin büyük bir katkısı var. Başkanımız önderliğinde de bölgedeki valiler, kaymakamlar, güvenlik kuvvetleri milletimizden almış olduğu destekle bölgede huzur sağlandı. Bu 1.5 senedir bölgedeki huzur iklimi yatırımlara olumlu katkıda bulundu ve gelen misafir sayılarımız arttı. Bizim son 1.5 yıldır gelen misafir sayımız yüzde 400 oldu. Yatak kapasitemiz 6 bin 500. Bu yıl misafirhanelerin tamamen dolu olduğu anlar oldu. Bayramdan sonra tekrar turistlerin gelmesinde artış bekliyoruz. Rezervasyonlar arttı" dedi.

Mardin'de Turistler reyhani müziği eşliğinde geziyorlar

Mardin'de özel tur aracı, Hop in Hop Off Bus Mardin aracı ile turistleri gezdiren Hakan Erkan, "Belediyenin şu anki yeni uygulamasını kullanıyoruz. Hem belediyenin hem valiliğin bir çalışması ve Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi ulaşım daire başkanlığı ile birlikte bu çalışmayı yürüyoruz. Mardin UNESCO'ya aday olan bir ilimiz ve valimiz belediye başkanımız bu konuda çok büyük emek sarf ediyor. Şu anki ilk turumuz cumhuriyet meydanından başlayıp eski tarihi yerleri geze geze Kasimiye Medresesine kadar. Rehber eşliğinde turistler geziyor. Tekrar alıp uygulama noktasına geri getiriyoruz" diye konuştu.

Turistler Mardin'e hayran kaldı

Mardin'e Fransa'dan, İzmir'den gelen ve ilk kez tur otobüsünde geziye katılan yerli ve yabancı turistler Mardin'in çok tarihi eski kültürel bir şehir olduğunu ifade ederek turdan çok memnun kaldıklarını söyledi. Otobüsün güzel bir çalışma olduğunu kaydeden turistler tatil planları yapanlara da Mardin'i mutlaka görmeleri çağrısında bulundu.