Kayyum ataması Erdoğan'ın B planıydı; erken seçimde yeniden başkan olmanın yolu İYİ Partiden geçecek

26.08.2019 09:45

"Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar, olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa -öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok- anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok."



Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Yerel seçimler öncesinde HDP'nin adayının kazanması durumunda kayyum atayacaklarını tam da bu sözlerle ilan etmişti. Euronews.com'da Görüntüle