Kayyum ataması Erdoğan'ın B planıydı; erken seçimde yeniden başkan olmanın yolu İYİ Partiden geçecek
Kayyumın gerçek nedeni; AK Parti teorisyenleri CHP-HDP yakınlaşmasını nasıl kullanacak? İYİ Parti-MHP birleşecek mi, yoksa Erdoğan Bahçeli’den vaz mı geçiyor? Millet İttifakı dağılacak mı, Erdoğan erken seçimde yeniden aday olabiliyor mu? Gazeteci Ece Sevim Öztürk, Erdoğan'ın "B Planı"nı kaleme aldı
"Mart seçimleri geliyor. Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar, olur ya sandıktan çıkacak olurlarsa -öyle bekleyelim, şu olsun bu olsun yok- anında gereğini yapıp kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz. Beklemek yok."
Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Yerel seçimler öncesinde HDP'nin adayının kazanması durumunda kayyum atayacaklarını tam da bu sözlerle ilan etmişti. Euronews.com'da Görüntüle