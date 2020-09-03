KAYÜ Rektörünün babası son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAYÜ Rektörünün babası son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın babası Şükrü Karamustafa son yolculuğuna uğurlandı.

KAYÜ Rektörünün babası son yolculuğuna uğurlandı
03.09.2020 20:20 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:24

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın babası Şükrü Karamustafa son yolculuğuna uğurlandı.

Rektör Karamustafa'nın bir süredir kanser tedavisi gören ve vefat eden babası Şükrü Karamustafa için 5000 Evler Mahallesi Yeni Camisi'nde ikinci namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Şükrü Karamustafa'nın ailesinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, yakınları ve sevenleri katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Şükrü Karamustafa, 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Metin Özülkü Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Adana Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: KAYÜ Rektörünün babası son yolculuğuna uğurlandı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 20:28:06. #1.14#
title