KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa: "Üniversite kampüs alanını belirledik"

09.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:44

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin ana kampüsünün belirlendiğini söyledi.

Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan medya çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Karamustafa, Kayseri Üniversitesi'nin hak ettiği yere geleceğini belirtti.

Kayseri Üniversitesinin, Erciyes Üniversitesi içinden doğduğunu ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"Bu şehrin adını taşıyan üniversite, en kısa zamanda hak ettiği yere gelecek ve şu anda da geliyor. Üniversite olarak 16 ay boyunca neler yaptığımızı açıklayacak olursak, ilk olarak logomuzu tasarladık. Arkasından kampüs alanımızı ardık belirledik. Erciyes Üniversitesi?15 Temmuz Yerleşkesi, Kayseri Üniversitesinin ana kampüsü olacak. Muhtemelen 15 Haziran gibi oradaki ana binamıza geçeceğiz. Erciyes Üniversitesinin içerisindeki meslek yüksekokullarını da oraya taşıyacağız. Yavaş yavaş da olsa bir arsamız olması gerekiyor. Çünkü o 100 dönümlük yer yetersiz kalacak."

Rektör Karamustafa, konuşmasının ardından günün anısına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya plaket verdi.

Kaynak: AA