KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'nın 15 Temmuz mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, tarihin en büyük ihanet girişimi olan 15 Temmuz hain kalkışmasını Türk Milletinin asla unutmayacağını ve unutturmayacağını kaydetti. 15 Temmuz'un milletimizin demokrasi ve egemenlik sayfasında bir milat olduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle; "15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Dış mihrakların, taşeron örgütlerin destekleri ile cesaretlenmiş FETÖ/PDY mensubu teröristlerin, bu cennet vatanımızı ve mübarek toprakları haince parçalama ve dış güçlere teslim etme çabasıdır. 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara çıkan Kahraman Milletimiz, minarelerden yükselen sala sesleri ile dünyada eşine rastlanılmaz bir cesaretle, kalkışmacılara gereken dersi vermiş ve demokrasiye olan bağlığını, bayrağımızın indirilemez, ezanımızın susturulamaz olduğunu, o gece tüm dünyaya duyurmuştur. 15 Temmuz'da Milletimizin içindeki Çanakkale ruhu yeniden canlanmış, birlik ve beraberliğimiz, bağımsız ve egemen yaşama olan bağlılığımız daha çok artmıştır. 15 Temmuz, ülkemizin dirilişi adına bir milat olmuştur. O karanlık gecede kendini tanka, tüfeğe, bombaya siper eden tüm 15 şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Gazilerimize ise şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu millet 15 Temmuz kahramanlarını asla unutmayacak ve unutturmayacaktır. Türk Milleti, her sayfası kahramanlık öyküleriyle dolu şanlı tarihinden aldığı güç ve kuvvetle, dünya arenasında sonsuza kadar var olmayacak devam edecektir. Ülke olarak önümüze koyduğumuz hedefleri tek tek gerçekleştirerek, dünyada güçlü ve büyük Türkiye'nin inşasında hepimiz üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bizi terör örgütleriyle zayıflatmaya, parçalamaya ve yok etmeye çalışan düşmanlarımızın çabaları her seferinde boşa çıkarılmaya devam edilecek, milletimizden yediği tokatlar daha şiddetli olacaktır. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız dalgalanmaya ve minarelerden ezan sesleri yükselmeye devam ettikçe, tarihe ismimizi altın harflerle yazdırmayı sürdüreceğiz. Yüce Allah Türk Milletinin birlik ve beraberliğini daim, ülkemiz üzerine kirli emeller güden düşmanlarımızı ise helak eylesin. Ne mutlu bu güzel yurdu bize vatan eyleyenlere, ne mutlu bu vatan uğruna canını feda edenlere." - KAYSERİ

Kaynak: İHA