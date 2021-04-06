KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa ile Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birer tebrik mesajı yayımladı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birer tebrik mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Karamustafa, yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının Milli Mücadele döneminde milletin sesini duyurmak için 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın 101. yılını kutlayan Karamustafa, "Köklü geçmişiyle ülkemizin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyoruz. 101 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran, doğru, objektif ve güvenilir haber kaynağımız olan Anadolu Ajansını tebrik ediyor, daha nice yıllara diyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da mesajında, AA'nın tarihinin Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeş olduğunu belirtti.

AA'nın Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'dan 10 ay sonra, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulduğunu ve TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları duyurduğunu hatırlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Asırlık tecrübesiyle her geçen yıl kendisini daha da yenileyen, işini layıkıyla yapan, teknolojiyi ve dijital dünyayı en iyi şekilde kullanan AA, yaygın haber ağı ile halen Türk ve dünya basını için güvenilir bir haber kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca Anadolu Ajansının Türkiye'deki iletişim fakültelerinde lisans eğitimlerini sürdüren genç gazeteci adaylarının fakültede aldıkları teorik eğitimi profesyonel hayata taşımalarını sağlayıp, kendilerini keşfetmelerine imkan tanıyarak, Türk basını için habercilik alanında bir okul niteliği taşıdığını da buradan vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle ve şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının tarafsız, güvenilir, objektif ve ilkeli faaliyetlerinin devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin