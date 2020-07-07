KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'dan turizmde bölgeselliğe vurgu
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KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'dan turizmde bölgeselliğe vurgu

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kapadokya Konuşmaları" etkinliğinde Kayseri'nin Kapadokya bölgesi içerisindeki yeri ve önemini değerlendirdi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa'dan turizmde bölgeselliğe vurgu
07.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:35

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kapadokya Konuşmaları" etkinliğinde Kayseri'nin Kapadokya bölgesi içerisindeki yeri ve önemini değerlendirdi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın moderatörlüğünde online gerçekleştirilen etkinlikte Karamustafa, Kapadokya bölgesindeki turizmin Kayseri, Aksaray, Niğde ve Kırşehir'i de kapsayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Turizmde işbirliğinin önemine değinen Karamustafa, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda ben turizmde bölgesel işbirliği, entegrasyon bağlamında Kapadokya bölgesinin ve bunun özelinde de Nevşehir ve Kayseri illerinin işbirliğinin entegre bir şekilde hareket edilerek ulaşılacak sinerjiden bahsederek değerlendirme yapmanın faydalı olacağını düşünmekteyim. Kapadokya'ya gelen turist ortalama iki gece kalmaktadır. Son dönemlerde butik ve bireysel turizm faaliyetleri ile bu süre bir miktar artış göstermiş olabilir. Dolayısıyla geceleme süresinin ve turistin kişi başına harcamasının artırılmasına yönelik ne tip çalışmalar yapılabilir, işte bu bağlamda bugün Erciyes Dağı ve etrafını düşünerek hareket etmemiz faydalı olacaktır. Erciyes Dağı bir kayak merkezi, hemen etrafına açıldığınız zaman Sultan Sazlığı'ndan başlayarak Soğanlı Vadisi'ne gidin, oradan Nevşehir ili hudutlarına geçin, Ürgüp, Mustafapaşa'dan, Kaymaklı, Derinkuyu öbür taraftan Ihlara'ya kadar geniş bir bölgeden bahsediyoruz."

Karamustafa, turizm akademisyenlerinin, turizm girişimcilerinin, turizm işletmecilerinin, turizme ilgi duyan ve turizmle ilgili karar alan yerel yönetimlerin Türkiye'nin turizmden daha fazla payı nasıl alacağı konusunda kafa yorması gerektiğini belirtti.

Etkinliğin diğer konuşmacıları Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ile turizmci Murat Özgüç de Kayseri'nin Kapadokya turizmine entegrasyonu konusunda görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA

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