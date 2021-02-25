KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Hocalı Katliamı için anma mesajı yayımladı
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KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Hocalı Katliamı için anma mesajı yayımladı

25.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:15
KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Hocalı Katliamı için anma mesajı yayımladı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Karamustafa mesajında, aradan 29 yıl geçmesine rağmen Ermenistan'ın Azerbaycan'da yaptığı katliamın acısını Türk milletinin halen yüreğinde hissettiğini ifade etti.

Katliamın "Karabağ zaferi" ile bir nebze olsun dindirilebildiğini vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Türk-İslam coğrafyasında Türk milletine kafa tutulamaz ve ihanet edilemez.Bunu yapan ya da yapanlar er veya geç karşılığını çok sert olarak görürler ve görmektedirler. 1918'de Ermeniler tarafından Erzurum'da katledilen 5 bin vatandaşımızı, Hocalı'da katledilen 613 soydaşımızı, Müslüman coğrafyasında katledilen binlerce soydaşımızı ve kardeşimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunların hepsi tarihe düşen kara lekelerdir. Türk milletine bulunduğu coğrafyada hainlik yapanlar ve destekçileri şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki, millet olarak bir ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, vatanımıza, devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza bağlılığımız ile azmimiz, inancımız ile bağlı olduğumuz ve çizdiğimiz hedeflerimiz, her türlü kirli, kalleş ve hain oyunları bozacak güçtedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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