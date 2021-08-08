KAYÜ Rektörü Karamustafa, "Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri"nde stantları gezdi
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KAYÜ Rektörü Karamustafa, "Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri"nde stantları gezdi

KAYÜ Rektörü Karamustafa, 'Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri'nde stantları gezdi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri" fuarında stantları gezdi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Üniversite Tercih Danışmanlığı Günleri" fuarında stantları gezdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamustafa, KAYMEK tarafından Kayseri Kalesi içerisinde açılan üniversitelerin stantlarına ziyarette bulundu.

Yüz yüze iletişimle öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Karamustafa, Büyükşehir Belediyesine, Kayseri'deki üniversitelerin tanıtımına katkı sağlamasından dolayı teşekkür etti.

Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kayseri Üniversitesi olarak biz buradayız. Diğer üniversitelerimiz Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi de burada. İnşallah bütün gençlerimiz, özellikle Kayserimizin gençleri, bölgemizdeki üniversitelerde güzel eğitim alacaklardır. Merkez kampüsü dışında 7 ayrı ilçede kampüsü bulunan Kayseri Üniversitemize gösterdikleri ilgiden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de öğrencilerimize en güzel şekilde eğitim-öğretim hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ben tercih dönemindeki tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."

Üniversite tanıtım stantları 20 Ağustos 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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