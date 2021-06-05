KAYÜ Rektörü Karamustafa, "Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı"na panelist olarak katıldı
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KAYÜ Rektörü Karamustafa, "Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı"na panelist olarak katıldı

KAYÜ Rektörü Karamustafa, 'Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı'na panelist olarak katıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı"na panelist olarak katıldı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı"na panelist olarak katıldı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda, Karamustafa, "Destinasyon Tanıtım Stratejilerinde Yeni Eğilimler" konusunda konuşma yaptı.

Karamustafa, turizmde tanıtım kavramının artık eski bir kavram olduğunu ve her şeyin anlık ve hızlı değiştiği günümüzde tanıtım kelimesi yerine etkileşimli ve dinamik pazarlama iletişiminin ön plana çıktığını ifade etti.

Dünyada çok hızlı bir gelişim olduğunu, bu nedenle dünyanın bir tarafındaki bir rüzgarın esintisinin başka bir yerde fırtınaya dönüşebildiğini belirten Karamustafa, şunları kaydetti:

"Rekabetin yoğun yaşandığı günümüz dünyasında pazarlama iletişimini etkin bir şekilde kullanabilmemiz için nitelikli bilgilendirme, hatırlatma ve ikna edici pazarlamanın iletişim faaliyetlerinde bulunması gerekiyor. Pazarlama iletişimin üç temel unsuru olan bilgilendirme, hatırlatma ve ikna etmeyi iyi uygulayamazsanız trenin son vagonunu da bir anda kaçırabilirsiniz. Yaşadığımız dijital dünyada interaktif iletişimi iyi kullanarak destinasyonlarımızı uluslararası boyutta pazarlara sürdürülebilir olarak sunmalıyız. Bireysel pazarlamayı ise iyi bir şekilde uygulamalıyız. Yeni pazarlama araçlarını da iyi kullanmalı ve sürekli dinamik tutmalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki dijital platform bir okyanus ve her bir tesis ve destinasyon da bu mecrada küçük bir balık. Önemli olan küçük balığın bu okyanusta fark edilmesi. İşte o yüzden etkin ve etkileşimli pazarlamayı çok önemsiyoruz."

Günümüzde dijital ve dinamik gelişmelerden uzak olan turizm faaliyetlerinin artık etkinliğini kaybettiğine işaret eden Karamustafa, turizmde çeşitliliğin, müşteri odaklı hareket etmenin ve tamamlayıcı unsurların bir arada bulunmasının önemine de değindi.

KAYÜ Rektörü Karamustafa, 'Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı'na panelist olarak katıldı
KAYÜ Rektörü Karamustafa, 'Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı'na panelist olarak katıldı
KAYÜ Rektörü Karamustafa, 'Nevşehir-Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı'na panelist olarak katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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