KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Miraç Kandili Mesajı
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KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Miraç Kandili Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yarın gece idrak edeceğimiz Miraç Kandili vesilesiyle mesaj yayımladı.

20.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:02
KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Miraç Kandili Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yarın gece idrak edeceğimiz Miraç Kandili vesilesiyle mesaj yayımladı.

Miraç gecesinin Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet (S.A.V.)'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle oldukça önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu gecenin faziletine değindi. Rektör Karamustafa mesajına şöyle devam etti;

"İçerisinde bulunduğumuz üç aylarda Regaip Kandilinden sonra Miraç Kandili'ne de ulaşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Miraç gecesini bol dua ve ibadetle geçirmeliyiz. Özellikle, Çin Halk Cumhuriyeti'nde çıktıktan sonra tüm dünyayı saran ve hayatı kabusa çeviren Koronavirüs hastalığından tüm insanlığın kurtulması için bu gece daha çok dua etmeliyiz. Cenab-ı Allah, Miraç gecesi yapacağımız tüm ibadetleri kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Miraç gecesinin tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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