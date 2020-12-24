Rektör Karamustafa, pandemi sonrası turizm eğilimlerini e-panelde değerlendirdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından online olarak düzenlenen "Kovid-19 Sonrası Turist Tercihlerindeki Yeni Eğilimler ve Destinasyon Yönetimi" konulu e-panelde değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından online olarak düzenlenen "Kovid-19 Sonrası Turist Tercihlerindeki Yeni Eğilimler ve Destinasyon Yönetimi" konulu e-panelde değerlendirmelerde bulundu.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, panelin moderatörlüğünü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı yaptı.

Panelde konuşan Rektör Karamustafa, bir coğrafik alanın turistik ürün olarak sunulabilecek nitelik kazanarak destinasyon konumunda olabilmesi için olmazsa olmazlar arasında çekicilikler, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri, etkinlikler, tur paketleri, destek hizmetleri ve imaj dahil tüm pazarlama faaliyetleri olmak üzere yedi temel unsurun olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki destinasyon yönetimine başarı hikayesi olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ve Erciyes Dağı'nın destinasyon olarak yönetiminden sorumlu Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Kayseri Erciyes AŞ'yi örnek gösteren Karamustafa, şunları kaydetti:

"Slogan, logo, reklam müziği, nitelikli alt ve üst yapı, hizmet kalitesi, destinasyon yönetimi, güvenlik, güvenilirlik, ulaşılabilirlik, destekleyici ürünler, marka kültürü ve kişiliği, ekoloji ve tüm diğer yerel faktörler gibi unsurların bir arada ve ahenk içerisinde işlevselliğini sürdürmesi gerekiyor. Bu bağlamda Bolu, gerek sahip olduğu tabiat zenginlikleri gerekse ulaşılabilirliği, nitelikli tesisleri ve ağırlama sektöründeki bilgi birikimi ile sunduğu nitelikli otelcilik hizmetlerinde ülkemizde cazibesi yüksek bir destinasyon konumunda. Özellikle korona salgını sonrasında Ankara ve İstanbul gibi ana metropollere olan yakınlığı sebebiyle artık hem tatil yapılabilecek hem de son zamanlarda yaygınlaşan 'evden çalışma- uzaktan çalışma' imkanlarının tatil ile eş zamanlı yürütülebilecek önemli bir cazibe noktası olarak önümüzdeki dönemlerde büyük bir potansiyel oluşturuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin