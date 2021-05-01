KAYÜ Öğrencisi, "Uçan Fikirler Yarışmasında" birinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYÜ Öğrencisi, "Uçan Fikirler Yarışmasında" birinci oldu

KAYÜ Öğrencisi, 'Uçan Fikirler Yarışmasında' birinci oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alaeddin Türkmen, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA ve Yetenek Kapısı Platformu işbirliğiyle düzenlenen Uçan Fikirler Yarışmasında "İyiliklerin...

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alaeddin Türkmen, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA ve Yetenek Kapısı Platformu işbirliğiyle düzenlenen Uçan Fikirler Yarışmasında "İyiliklerin Seni Uçuruyor" adlı projeleri ile takım arkadaşıyla birlikte birinci oldu.

KAYÜ öğrencisi Alaeddin Türkmen, birinci oldukları proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Havacılık sektöründe mevcut müşteri memnuniyeti ve sadakat programları incelendiğinde neredeyse tamamının daha çok tüket kültürü ile ödüllendirildiği görülmüştür. Kurumsal sosyal sorumluluk, toplumsal fayda ve ekolojik sürdürebilirliğe yönelik unsurlar mevcut sadakat programlarında yok denecek kadar azdır. Bu sorunlara çözüm getirmek ve havacılık sektöründeki sadakat programını interaktif ve sıra dışı yaklaşım getirmek amacıyla 'iyiliklerin seni uçuyor' projesini tasarladık. Proje kapsamında yolcuların yalnızca tüketim kültürü ile puan kazanmasına bir alternatif geliştirerek toplumsal fayda odaklı iyilik görevlerini yapmaları ve böylece yaptıkları iyiliklerin uçuş puan olarak değerlendirilmesini hedefledik. İstanbul Havalimanında çevre temizliği, hayvanlar için bir kap yemek bırakmak vb. görevleri yerine getiren havaalanı müşterilerine yönelik planladığımız projeye katılan havaalanı müşterileri, puan toplayabilecek ve toplanan bu puanlarla terminal içerisinde kullanabilecekleri ücretsiz bilet ya da indirim kazanma fırsatı yakalayacaklar. Öğrenci arkadaşım Muhammet Yener ile birlikte iki haftalık bir sürede hazırladığımız ve takım kaptanı olduğum projenin yarışmada birinci seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duymaktayız."

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa "Kayseri Üniversitesi olarak öğrencimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
İstanbul'dan gönderilen naaşın başkasıyla karıştığını Siirt'teki cenaze namazında öğrendiler
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
İstanbul'da sarı taksicilik: İşte sistematik emek sömürüsünün işleyiş şekli
İstanbul'da sarı taksicilik: İşte sistematik emek sömürüsünün işleyiş şekli
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Meral Kaplan
Spor Gomes Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAYÜ Öğrencisi, "Uçan Fikirler Yarışmasında" birinci oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:38:00. #1.16#

title