KAYÜ'nün kırsal kalkınma projelerine ORAN'dan destek
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KAYÜ'nün kırsal kalkınma projelerine ORAN'dan destek

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
KAYÜ'nün kırsal kalkınma projelerine ORAN'dan destek

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) kırsal kalkınma kapsamında ata tohumlarını araştıracak.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) kırsal kalkınma kapsamında ata tohumlarını araştıracak.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal kalkınmaya destek amacıyla hazırlanan projeler arasındaki "Ata Tohumu Araştırma, Uygulama ve Fide Üretim Merkezi Projesine" Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (ORAN) destek geldi.

Yahyalı Meslek Yüksekokulu'ndan (MYO) Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz, Öğr. Gör. Dr. Handan Şapçı Selamoğlu ve Öğr. Gör. Dr. Hatice Bekçi'nin birlikte hazırladığı projeyle, kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarının araştırılması amaçlanıyor.

18 ay sürecek proje kapsamında KAYÜ Develi Seyrani kampüsünde merkez kurulacak ve çalışmalar buradan yürütülecek.

Öte yandan, KAYÜ'nün belediyelerle ortak yürüttüğü üç proje de ORAN tarafından destekleme programına alındı.

KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Cankurt'un koordinatörlüğünde Yahyalı Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen "Yahyalı'da Kadın Eli ile Doğal Fermantasyonla Katma Değerli Elma Sirkesi Üretimi" ve yine Doç. Dr. Cankurt'un koordinatörlüğünde Akkışla Belediyesi ile ortak yürütülen "ORAN ile Yöresel Üretim Projesi" ve Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sancar Bulut'un koordinatörlüğünde Develi Belediyesi ile ortak yürütülen "Toprak Anadan Develi Ekonomisine" adlı proje ORAN'dan destek almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, projelerin ilçe ve şehir için önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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