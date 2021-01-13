KAYÜ mezunu Türkiye birincisine diplomasını Rektör Karamustafa verdi
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KAYÜ mezunu Türkiye birincisine diplomasını Rektör Karamustafa verdi

13.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:11
KAYÜ mezunu Türkiye birincisine diplomasını Rektör Karamustafa verdi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olan ve 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Emre Çınar'a diplomasını Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa verdi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olan ve 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Emre Çınar'a diplomasını Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa verdi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende, mezun öğrenci Emre Çınar'ı sınav başarısından dolayı kutlayan Karamustafa, gurur duyduklarını belirtti.

Her öğrenciyi iyi bir eğitimle donattıklarına dikkati çeken Karamustafa, "Fakat öğrencilerimizin çalışması, ekstra gayret göstermeleri de son derece önemlidir. Bu manada arkadaşlarım adına, öğretim elemanlarımız adına, üniversitemiz adına bugün burada diplomasını verdiğimiz başarılı mezunumuzu tebrik ediyorum. Kendisi verilenleri nitelikli bir şekilde pekiştirmiş, nitelikli bir şekilde süzgeçten geçirmiş ve bunu da yansıtabilmiştir. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çınar da eğitiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Enes Gündüz, mezun öğrencisinin mezuniyet kuşağını bağladı, Rektör Karamustafa da diploma ve hediyesini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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