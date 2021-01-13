KAYÜ ile SMMMO arasında "Tezsiz Yüksek Lisans ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında "Tezsiz Yüksek Lisans ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük senato salonunda gerçekleştirilen protokol törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Rektör Karamustafa, burada yaptığı konuşmada KAYÜ'nün kuruluşunun yeni olmasına rağmen birimlerinin daha köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Karamustafa, şunları kaydetti:

"Uygulamalı Bilimler Fakültesi köklü bir geçmişe sahip birimimizdir. Önceden Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak özellikle muhasebe eğitiminde köklü bir geçmişe sahiptir. Muhasebe eğitiminde deneyimli akademik alt yapısı bulunmaktadır. Ben imzalanan bu protokolün hem üniversitemize hem de SMMMO'ya hayırlı olmasını dilerim. İmzalanan bu protokol ile üniversitemiz iş dünyası ve toplum ile bütünleşen üniversite olma özelliği ile ilgili eğitim alanında önemli katkılar oluşturacaktır." dedi.

Yedikaya ise konuşmasında böyle bir eğitim protokolüne imza atmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Karamustafa ile Yedikaya, protokolü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin