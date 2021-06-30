KAYÜ'de performans yönetimi toplantısı yapıldı
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KAYÜ'de performans yönetimi toplantısı yapıldı

KAYÜ'de performans yönetimi toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) yükseköğretimde veriye dayalı performans yönetimi toplantısı yapıldı.

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) yükseköğretimde veriye dayalı performans yönetimi toplantısı yapıldı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, dekanlar, okul müdürleri, kalite komisyonu üyeleri ve daire başkanları katıldı.

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı tarafından yükseköğretimde performans yönetiminin önemi ve uluslararası uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Rektör Karamustafa, yaptığı değerlendirmelerde, performans yönetiminin kalite uygulamaları, üretkenliğin artırılması, kamu kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ve kamu kaynakları için hesap verebilirliğin sağlanması bakımından son derece önemli olduğunu belirterek, kurumların bu tür süreçleri kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda özgün bir yaklaşımla uygulamalarının kurumların gelişimi üzerine önemli katkıları olacağını ifade etti.

Toplantı soru ve cevap kısmı ile sona erdi.

KAYÜ'de performans yönetimi toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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