KAYÜ'de "Lojistik sektöründe ağır nakliyenin önemi" paneli

17.10.2019 18:58

Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) "Lojistik sektöründe ağır nakliyenin önemi" konulu panel düzenlendi.



KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yolun taşımacılıkta önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Üretimde taşımacılığın da büyük önem taşıdığını belirten Karamustafa, "Yol medeniyettir. Taşımacılıkta o medeniyetin önemli bir tamamlayıcısıdır. Bugün birçok ürünü üretebilirsiniz, transfer edebilirsiniz ama nitelikli taşıma sistemine, nakliyeye ve taşımacılığa sahip değilseniz, uluslararası arenada rekabet gücüne sahip olamazsınız. Tabii ki lojistiğin birçok bileşenleri vardır. Siz değerli öğrencilerimiz bunların en iyi şekilde eğitimini alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ağır Nakliyeciler Derneği yöneticileri Filiz Bolat, Bülent Eker ve Yasin Bayraktar da, panelde nakliyenin önemiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA