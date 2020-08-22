KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den "teşvik sistemi" açıklaması
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KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den "teşvik sistemi" açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçe bazlı teşvik sisteminin önünün açıldığını belirterek, kararın il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasında büyük rol oynayacağını bildirdi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den
22.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:06

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçe bazlı teşvik sisteminin önünün açıldığını belirterek, kararın il ve ilçeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasında büyük rol oynayacağını bildirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe bazlı teşvik sisteminin yürürlüğe girmesi ile Türkiye'nin kalkınmasının hızlanacağına dikkati çeken Büyüksimitci, "Bu sistemin yürürlüğe girmesi ile yatırımcılarımızın önü açılacak, Türkiye'nin kalkınması daha da hızlanacak. İl merkezine göre daha az gelişmiş ilçelere daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıkları azalmış olacak. KAYSO tarafından yıllardır talep ettiğimiz bu konunun hayata geçmesine destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadeleri kullandı.

İlçe bazlı teşvik sisteminden Kayseri'de 10 ilçenin yararlanacağına dikkati çeken Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 01.01.2021'den itibaren 10 ilçemizde yapılacak yatırımlar teşvik sistemi açısından 3. bölge desteklerinden, İncesu OSB'de yapılacak yatırımlar ise 4. bölge desteklerinden yararlandırılacaktır. Böylelikle yatırımlar ilçelere yönlenmiş olacak. İlçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlanarak, ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri artırılmış olacaktır. İlçelerimizin gelişip kalkınması ile birlikte de şehir merkezlerine göçler de önlenmiş olacaktır."

Kaynak: AA

Manşet

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