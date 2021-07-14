KAYSO üyelerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin sunduğu fırsatlar anlatıldı
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KAYSO üyelerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin sunduğu fırsatlar anlatıldı

KAYSO üyelerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin sunduğu fırsatlar anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Almanya-Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı NRW.Global Business işbirliğinde "Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar" konulu bilgilendirme seminerini düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Almanya-Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı NRW.Global Business işbirliğinde "Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar" konulu bilgilendirme seminerini düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri sanayisi ve ihracat rakamları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Geçen yıl Kayseri olarak 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Doğan, "İhracatımızın yüzde 42'sini AB ülkelerine yapmaktayız. İnşallah bu yılda 3,5 milyar doları yakalamak için gayret ediyoruz. Türkiye'de ilk bin ihracatçı firma arasında 17 şirketimiz var. Her geçen yıl ihracatçı firma sayımızı artırıyoruz. 2020 yılı itibari ile bin 684 ihracatçı firma sayısına ulaştık" dedi. Mobilya ve elektrikli ev aletleri ihracatında Türkiye'de 2. Sırada olduklarını ifade eden Doğan, Türkiye'deki en büyük 20 mobilya üreticisinin 11'inin Kayseri'de faaliyet gösterdiğini söyledi. Almanya'nın Avrupa'daki önemli müttefiklerimizden birisi olduğunu belirten Doğan, Almanya'da halen yaklaşık 3 milyon Türk kökenli vatandaşımız yaşadığını hatırlattı. 2020 yılında KAYSO üyesi 70 firma tarafından Almanya'ya 177 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştiğini açıklayan Doğan, hem Almanya hem de Kuzey Ren-Vestfalya ile ilgili karşılıklı dış ticaret hacmini daha da geliştirmek adına ciddi potansiyele sahip olduklarını, bu konuda Oda olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra alanında uzman konuklar tarafından Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin sanayici ve işadamlarına sunduğu fırsatlar ve burada gerçekleştirilecek yatırımların firmalara sağlayacağı avantajlar anlatıldı. - KAYSERİ

KAYSO üyelerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin sunduğu fırsatlar anlatıldı
KAYSO üyelerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin sunduğu fırsatlar anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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