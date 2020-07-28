KAYSO'nun online meclis toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Benli Açıklaması Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 5 ay boyunca başarılı mücadele edildiğini ancak son iki haftada Kayseri'de vakaların arttığını belirterek, tüm kurum, kuruluşlarda ve sosyal hayatta maksimum önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 5 ay boyunca başarılı mücadele edildiğini ancak son iki haftada Kayseri'de vakaların arttığını belirterek, tüm kurum, kuruluşlarda ve sosyal hayatta maksimum önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

Kayseri Sanayi Odası'ndan (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın online düzenlenen meclis toplantısına katılan Benli, Kayseri'de Kovid-19 vakalarında artışı yaşandığına dikkat çekti.

Düğünlerde ve asker uğurlamalarında kabul edilemez görüntülere şahit olduklarını anlatan Benli, maske, mesafe ve sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmesi, özellikle servislerde, yemekhanelerde ve çay ocaklarında kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

"Yaklaşık 5 ay boyunda koranavirüs ile mücadelede başarılı olduk ama son iki haftada şehrimizde vaka artışları yaşanıyor." ifadesini kullanan Benli, şunları kaydetti:

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, sosyal hayatımızda maksimum önlemleri almalıyız. Salgın sürecinde bizlere yardımcı olan sanayicilere teşekkür ediyorum. Doğru kararlar alarak ve kurallara azami derecede dikkat ederek bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Bunu da el birliği ile yapacağız. Kurban Bayramı'nda özellikle dikkatli olmalıyız. Bu süreçte bize destek olan sanayicilerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, salgın riskinin devam ettiğini, hem mesai saatleri içinde firmalarda hem de işe geliş gidişlerde, toplu taşıma araçlarında, sosyal mesafe, maske ve kişisel temizlik gibi ana tedbirlere özenle uyulması gerektiğini belirtti.

İhracat rakamlarına da değinen Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatının TİM verilerine göre haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 51,3 attığını, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 36,5 artış olduğunu, temmuz ayı verilerinin daha yüksek gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA