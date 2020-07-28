KAYSO'nun online meclis toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Benli Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAYSO'nun online meclis toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Benli Açıklaması

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 5 ay boyunca başarılı mücadele edildiğini ancak son iki haftada Kayseri'de vakaların arttığını belirterek, tüm kurum, kuruluşlarda ve sosyal hayatta maksimum önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

KAYSO'nun online meclis toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Benli Açıklaması
28.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:50

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 5 ay boyunca başarılı mücadele edildiğini ancak son iki haftada Kayseri'de vakaların arttığını belirterek, tüm kurum, kuruluşlarda ve sosyal hayatta maksimum önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

Kayseri Sanayi Odası'ndan (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın online düzenlenen meclis toplantısına katılan Benli, Kayseri'de Kovid-19 vakalarında artışı yaşandığına dikkat çekti.

Düğünlerde ve asker uğurlamalarında kabul edilemez görüntülere şahit olduklarını anlatan Benli, maske, mesafe ve sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmesi, özellikle servislerde, yemekhanelerde ve çay ocaklarında kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

"Yaklaşık 5 ay boyunda koranavirüs ile mücadelede başarılı olduk ama son iki haftada şehrimizde vaka artışları yaşanıyor." ifadesini kullanan Benli, şunları kaydetti:

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, sosyal hayatımızda maksimum önlemleri almalıyız. Salgın sürecinde bizlere yardımcı olan sanayicilere teşekkür ediyorum. Doğru kararlar alarak ve kurallara azami derecede dikkat ederek bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Bunu da el birliği ile yapacağız. Kurban Bayramı'nda özellikle dikkatli olmalıyız. Bu süreçte bize destek olan sanayicilerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, salgın riskinin devam ettiğini, hem mesai saatleri içinde firmalarda hem de işe geliş gidişlerde, toplu taşıma araçlarında, sosyal mesafe, maske ve kişisel temizlik gibi ana tedbirlere özenle uyulması gerektiğini belirtti.

İhracat rakamlarına da değinen Büyüksimitci, Kayseri'nin ihracatının TİM verilerine göre haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 51,3 attığını, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 36,5 artış olduğunu, temmuz ayı verilerinin daha yüksek gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Güncel
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat...
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı 3. Sayfa
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş İlhan Cihaner Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Merve Boluğur Michael Jackson
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Silah Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: KAYSO'nun online meclis toplantısına katılan İl Sağlık Müdürü Benli Açıklaması - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 17:56:22. #1.15#
title