KAYSO Mobilya Grubu Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı
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KAYSO Mobilya Grubu Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı

20.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:38
KAYSO Mobilya Grubu Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mobilya Grubu Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mobilya Grubu Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı düzenlendi.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya yaptı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm sektörleri yakından ilgilendiren hammadde ve konteyner sorununu her toplantıda dile getirdiklerini belirtti.

Konteyner konusuna değinen Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Özellikle konteyner konusunda Türkiye'nin otomobil girişimi gibi bir yöntem çok hayırlı olacaktır. Çünkü bizim ana problemimiz konteyner değil, konteynerin taşınması. Konteyneri Türkiye şartlarında çok rahatlıkla üretebileceğimizi sayın bakan yardımcılarımızla yaptığımız toplantılarda dile getirdik. Bu konteynerlerin taşınamadıktan ve hatlarınız olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Sadece elinizde kutu oluyor. Bunu dünyada dolaşıma sokmamız gerekiyor. Dünyada toplam konteyner trafiğinin yüzde 85'i ilk 10 firmada. İlk 20 firma ise bu trafiğin yüzde 95'ini elinde tutuyor. Dolayısı ile bu kadar büyük bir yapının içerisine ancak devletimizin Türkiye'nin otomobili girişiminde yaptığı gibi bir destek benzeri çalışma yapılabilirse çok hayırlı olacaktır."

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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