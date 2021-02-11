KAYSO Meclis Başkanı Özkaya, plastik hammadde ithalatındaki yükün hafifletilmesini istedi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, meslek komiteleri toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, online gerçekleştirilen meslek komitesi toplantısında konuşan Özkaya, plastikte hammadde ve navlun sorununu gündeme getirdi.

Küresel ölçekte yaşanan konteyner sıkıntısının ithalatta ve ihracatta navlun fiyatlarını yaklaşık 6 kat artırdığına dikkati çeken Özkaya, dünya genelindeki plastik hammadde üreticilerinin de ağustos ayından itibaren üretimde kesintiye gittiğini, bunun da emtia fiyatlarını artırdığını kaydetti.

Özkaya, hammaddede son 6 ayda dolar bazında yüzde 100'den fazla fiyat artışları yaşandığını vurgulayarak, son günlerde toplam üretimin yüzde 15'inin karşılandığı iç piyasada da hammaddeye zamlar yapıldığını, bunun da üretim maliyetlerini aşırı yükselttiğini ifade etti.

Yurt içi piyasanın ihtiyaçlarının da karşılaması gerektiğini anlatan Özkaya, "Hammadde ithalatındaki ilave vergiler, gözetim ve referans fiyat gibi ekstra yüklerin gevşetilmesi çok önemli. Birçok ürünün nihai tamamlayıcısı olan plastik sektöründe önlem alınmaması durumunda, diğer sektörlerin hem yurt içi hem de yurt dışı nihai ürün satışını olumsuz etkiler." ifadelerini kullandı.

Özkaya, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaları da uyararak, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü 2020'nin 3. çeyreğinde yüzde 6,4 büyürken, ilk 9 aylık büyüme 5,7 olmuştur. Bu büyümeye en büyük katkının hükümetin devreye aldığı ve nisan ayından kasım 2020'ye kadar kullandırılan uygun faizli ve taksit imkanlı toplam 280 milyar lira kredinin etkisi büyüktür. Covid-19 nedeni ile verilen destek kredileri sektöre adeta can simidi olmuş, hem yenileme ve tadilat hem de yeni projeler devreye alınmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken bir konunun altını çizmek istiyorum. 2020 yılı kasım ayından sonra hem piyasada oluşan kısmi doygunluk, hem de kredi faiz oranlarının yükselmesine ilaveten şartların zorlaşması, 2021 yılının, 2020 yılı kadar şanslı olmadığını göstermektedir. Bu konuda yatırım planı olan değerli üyelerimizin bu hususları dikkate almalarında fayda olduğuna inanmaktayım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin