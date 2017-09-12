Kayso ile Güney Afrika Arasında İşbirliği Protokolü

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.



KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.



Büyüksimitci, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükelçi Malefane ile daha önce hazırlanan ve üzerinde mutabık kalınan işbirliği protokolünü imzalayacaklarını belirterek bu protokolle iki ülke arasında gidip gelen heyetlerin artacağına, ticari ilişkilerin daha da gelişeceğine inandıklarını kaydetti.



KAYSO'nun, üreten bin 300 civarında üyeye sahip olduğunu aktaran Büyüksimitci, bunlardan yaklaşık 350 firmanın ihracat yaptığını hatırlattı.



Kayseri'den Güney Afrika'ya 11 firmanın yaklaşık 2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Büyüksimitci, bu rakamların çok düşük olduğunu ancak yapılan işbirliği protokolü ve iki ülkenin iş adamlarının gayretleri ile bu rakamın yükseleceğini ifade etti.



Büyükelçi Malefane de işbirliği açısından KAYSO'nun kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki hem ticari hem de siyasi ilişkilerin iyi durumda olduğunu, bunu daha da geliştirmeye gayret gösterdiklerini belirtti.



Konuşmaların ardından Büyüksimitci ve Malefane, işbirliği protokolünü imzaladı.