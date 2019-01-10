Kayso İhracat Destek Ofisi Hizmete Başladı

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında düzenlenen protokol gereği, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisi hizmet veremeye başladı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İhracat Destek Ofisi bünyesinde "Km.0-Adım Adım Uluslararasılaşma İşlemleri" adlı program kapsamında, daha önce hiç ihracat yapmamış 13 firmaya eğitim verildi.

KAYSO Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Gökşen tarafından verilen eğitimde firma temsilcilerine dış ticaret işlemlerine başlayabilmek için gerekli ilk adımlar, ihracat işlemleri ve genel prosedürler ile ilgili teknik ve pratik bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Bu ofisimizde, ihracatçı sayısını artırmak için ihracat eğitimleri, üyelerimize rehberlik yapacak uluslararası pazarlara giriş raporları hazırlama ve ihracatçılara sunulan devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapacağız. Kısacası ihracatçı üyelerimize her konuda kılavuz olacağız. 2019 yılında 12 hedef ülke belirledik. Bu ülkelere yoğun şekilde odaklanmaya devam edeceğiz. Asıl hedefimiz ihracatçı sayısını artırmak. İhracata henüz başlamamış birçok firmamız var. Türkiye'den uçağa binip 4 saat uçtuğumuzda 9 trilyon dolarlık 2 milyar nüfuslu bir pazara ulaşılabiliyoruz. Şu an Türkiye'nin ihracat menzili yaklaşık 2 bin 900 kilometre. Bunu artırmamız lazım. Ticaret Bakanlığımız, ihracat için önemli teşvik ve destekler veriyor. İhracat Destek Ofisi'nde hem bu konularda hem de firmalarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu sayede ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak yeni ihracat rekorları kıracağız. El birliğiyle Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız."

Kaynak: AA