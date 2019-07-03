KAYSO Erbil'de Düzenlenen Ticaret ve Yatırım Zirvesine Katıldı

Türkiye Irak Sanayiciler ve İşadamları Derneği ile Irak İhracatçılar ve ithalatçılar Birliği tarafından Erbil'de 29 Haziran-02 Temmuz 2019 tarihlerinde 1.Ticaret ve Yatırım Zirvesi düzenlendi.

Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkiye ve Irak'tan çok sayıda iş adamının katıldığı zirveye Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Nebi Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Gökşen ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Katırcıgil de katıldı.

Zirvede Kayseri'den en çok ihracat yapılan ülkeler arasında 1.sırada yer alan Irak'ın potansiyeli ve üyelerimiz için işbirliği fırsatları görüşüldü.

Erbil Valisi, T.C. Erbil Başkonsolosu, Irak İhracatçılar ve İthalatçılar Birliği Genel Başkanının açılış konuşmaları ile başlayan ve Irak genelinde canlı yayınlanan zirvede, KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan Irak'lı işadamlarına Kayseri sanayisini ve işbirliği fırsatlarını tanıtan bir sunum yaptı. Kayseri heyeti zirve kapsamında Irak'lı ve Türkmen işadamları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

T.C. Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret eden heyet, Başkonsolos Hakan Karaçay, Ticaret Ataşesi Zihni Tuğrul, Gümrük Ataşesi Ersay Cete'den bölgenin ticaret potansiyeli ve işbirliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA