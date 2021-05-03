KAYSO'dan üyelerine sosyal medya eğitimi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Akademi Platformu, üyelerine yönelik "Şirketler için sosyal medya ve içerik yönetimi" konulu eğitim semineri düzenledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Akademi Platformu, üyelerine yönelik "Şirketler için sosyal medya ve içerik yönetimi" konulu eğitim semineri düzenledi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomist Onur Çetin tarafından verilen eğitim, video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Eğitim seminerine KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve KAYSO üyeleri katıldı.

Sosyal medyanın ön plana çıktığını belirten Çetin, olayları anlık takip edebildiklerini ve kullanıcıların yeniliklerden anında haberdar olduğunu aktardı.

Sosyal medyanın markalar açısından önemine değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Aslında sosyal medya bize iki imkan sunuyor. Hem tüketicilerimize yani potansiyel müşterilerimize ulaşmayı sağlıyor hem de rakiplerimize ulaşmamızı, onların yaptıklarını çok rahat bir şekilde görmemizi sağlıyor. Artık sosyal medya satın alma eğiliminde oldukça yüksek bir öneme sahip. Birçok insan buradaki yorumları okuyarak satın alma kararlarını değiştirebiliyor. Haber alma ve bilgi paylaşımının yoğun yapıldığı ve herkesin burada olduğunu düşündüğümüzde bizim de marka olarak sosyal medyada yer almamız ve yaptığımız çalışmalardan insanları bilgilendirmemiz büyük önem taşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin