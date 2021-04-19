KAYSO'dan üyelerine "Finansal Okur Yazarlık" eğitimi
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KAYSO'dan üyelerine "Finansal Okur Yazarlık" eğitimi

KAYSO'dan üyelerine 'Finansal Okur Yazarlık' eğitimi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eğitim, seminer ve proje faaliyetleri kapsamında "KAYSO Akademi Eğitim" faaliyetlerine devam ediyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eğitim, seminer ve proje faaliyetleri kapsamında "KAYSO Akademi Eğitim" faaliyetlerine devam ediyor.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, akademi kapsamında, "Finansal Okur Yazarlık ve Mali Tablolar Analizi" konulu eğitim semineri video konferans üzerinden düzenlendi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve KAYSO üyelerinin de katıldığı eğitim ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin tarafından verildi.

Kripto paralar hakkında kısa bilgi veren Alkin, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinde makroekonomik parametrelerin seyri, Kovid-19 salgını ile beraber gelişen trendler, insan kaynağı yönetimi, dijital dönüşüm ve katma değer ilişkisi gibi konulara değindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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