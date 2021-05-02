KAYSO'dan sanayicinin aşılanması talebi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, öncelikle ihracat yapan firma çalışanları olmak üzere tüm sanayide aşı çalışması yapılmasının üretim ve ihracat açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, öncelikle ihracat yapan firma çalışanları olmak üzere tüm sanayide aşı çalışması yapılmasının üretim ve ihracat açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayı meclis toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Büyüksimitci, vefat sayılarının 350'nin üzerinde olduğu bugünlerde tam kapanma dışında alınacak başka bir karar kalmadığını aktardı.

17 günlük tam kapanmayı değerlendiren Büyüksimitci, "Avrupa iyiye giderken bizdeki vaka oranlarının yüksek olması hem sanayimiz hem ticaretimiz hem de sağlık açısından daha büyük problemler yaratacaktı. Bu anlamda ülke olarak bu fedakarlığı yapacağız. Alınan tedbirlere harfiyen uymaya önem göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hükümetten birtakım taleplerde bulunduklarını anımsatan Büyüksimitci, KOSGEB'den mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz 5 milyar lira bütçeli destek programının açıklandığını belirtti.

Kısıtlamalar sebebiyle çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin 31 Mayıs'a kadar durdurulduğunu, esnaf ve sanatkarlara yönelik birtakım destekler açıklandığını hatırlatan Büyüksimitci, bu kararların alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve çekler konusunda yaşanan aksaklığın giderilmesine destek olan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a teşekkür etti.

Kısa vadede iş insanlarının ve çalışanların aşılanması gerektiğine dikkati çeken Büyüksimitci, "Avrupa ve gelişmiş ülkeler kendi arasında konuşmaya başladı. Eğer aşı pasaportu ya da aşısı olamayanlara iki hafta karantina şartını getirirlerse bizim açımızdan engelleyici bir durum olabilir. Öncelikle ihracat yapan firma çalışanları olmak üzere tüm sanayide aşı çalışması yapılması, üretim ve ihracat açısından büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin