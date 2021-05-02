KAYSO'dan sanayicinin aşılanması talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYSO'dan sanayicinin aşılanması talebi

KAYSO'dan sanayicinin aşılanması talebi
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, öncelikle ihracat yapan firma çalışanları olmak üzere tüm sanayide aşı çalışması yapılmasının üretim ve ihracat açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, öncelikle ihracat yapan firma çalışanları olmak üzere tüm sanayide aşı çalışması yapılmasının üretim ve ihracat açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayı meclis toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Büyüksimitci, vefat sayılarının 350'nin üzerinde olduğu bugünlerde tam kapanma dışında alınacak başka bir karar kalmadığını aktardı.

17 günlük tam kapanmayı değerlendiren Büyüksimitci, "Avrupa iyiye giderken bizdeki vaka oranlarının yüksek olması hem sanayimiz hem ticaretimiz hem de sağlık açısından daha büyük problemler yaratacaktı. Bu anlamda ülke olarak bu fedakarlığı yapacağız. Alınan tedbirlere harfiyen uymaya önem göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hükümetten birtakım taleplerde bulunduklarını anımsatan Büyüksimitci, KOSGEB'den mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz 5 milyar lira bütçeli destek programının açıklandığını belirtti.

Kısıtlamalar sebebiyle çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takiplerinin 31 Mayıs'a kadar durdurulduğunu, esnaf ve sanatkarlara yönelik birtakım destekler açıklandığını hatırlatan Büyüksimitci, bu kararların alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve çekler konusunda yaşanan aksaklığın giderilmesine destek olan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a teşekkür etti.

Kısa vadede iş insanlarının ve çalışanların aşılanması gerektiğine dikkati çeken Büyüksimitci, "Avrupa ve gelişmiş ülkeler kendi arasında konuşmaya başladı. Eğer aşı pasaportu ya da aşısı olamayanlara iki hafta karantina şartını getirirlerse bizim açımızdan engelleyici bir durum olabilir. Öncelikle ihracat yapan firma çalışanları olmak üzere tüm sanayide aşı çalışması yapılması, üretim ve ihracat açısından büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Son dakika haber! ADANA BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜREN ZANLI, DAHA ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞ
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı
Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Diego Gökhan Töre Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAYSO'dan sanayicinin aşılanması talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:35:47. #1.14#

title