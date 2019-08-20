KAYSO'dan Palancıoğlu'na ziyaret

20.08.2019 15:00

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette KAYSO heyeti, belediyenin 2020 yılı yatırımlarını ve stratejik plandaki sanayi yatırımlarını değerlendirdi.

Büyüksimitçi, yaptığı konuşmada, Kayseri'nin üretim ve ticaret merkezi olmasının bir kazanç olduğunu belirterek, "Son yıllarda belediye yatırımları ile Kayserimiz hem ekonomik gelişme sağlamış, hem de şehircilik alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. Kayseri bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde çalışmaktadır. Kazanan Kayseri ve Kayserililer olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Palancıoğlu ise "Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin kazançlarını, artılarını ve kaynaklarını iyi biliyoruz. Belediye olarak her açtığımız yeni yol ve cadde, asfaltladığımız her sokak aslında ticarete katkı sağlamaktadır. Yeni semtler ve yerleşim alanları ile aslında ticaret hacmini artırıyor, yatırımlara adeta davetiye çıkarıyoruz. Kayseri, kazanan ve kazandıran bir şehirdir. Anadolu'da bir bölge şehridir." diye konuştu.

KAYSO ile her zaman diyalog ve dayanışmasında içerisinde çalıştıklarını dile getirerek, ziyaret vesilesiyle KAYSO üyelerine ve yönetimine teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA