KAYSO'dan Melikgazi Talas ve Hacılar Belediyesine Ziyaret

20.08.2019 14:23

Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretler hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Başkanlarımızı makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Hem bizim hem de Başkanlarımızın yoğunluklarından dolayı biraz gecikmeli bir ziyaret oldu. Kabullerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kayserinin şehircilik anlamında ciddi mesafeler aldığına değinen Başkan Büyüksimitci, "Kayseri bir bölge şehir olmasının hem avantajını yaşıyor hem de bu sorumluğun bilinci ile yatırımlarına da önem vermektedir. Kayseri'nin coğrafi yapısından kaynaklanan üretim ve ticaret merkezi olması bir kazançtır. Son yıllarda belediye yatırımları ile Kayserimiz hem ekonomik gelişme sağlamış, hem de şehircilik alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. Kayseri bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde tüm kurum ve kuruluşlar dayanışma içerisinde çalışmaktadır. Kazanan Kayseri ve Kayserililer olmaktadır" diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, Kayseri Sanayi Odası ile her zaman diyalog ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ve sanayicilerin önünü açacak her türlü projeye destek vereceklerini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA