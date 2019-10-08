KAYSO'dan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine eğitim desteği

08.10.2019 11:08

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından Kayseri'de faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin çalışanlarına yönelik PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi ve PMP Hazırlık Eğitimi verildi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) destekleri ile çalışanlara ücretsiz olarak düzenlenen eğitim sonunda kursiyerler sertifikalarını aldı.



Kayseri'de faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nin niteliğinin artırılmasına yönelik bir takım çalışmalar yürüttükleri açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Üyelerimize katkı sağlayabilmek amacıyla Odamızda Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Koordinasyonunda Kayseri Modeli çalışmaları yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında Kayseri'de Kurulu bulunan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin niteliğinin artırılması için bir dizi projeler hazırladık. Bu kapsamda ilk olarak 'Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Koordinasyonunda Kayseri Modeli: Ortak Eğitimler-1' projesi başlatılmıştır. Söz konusu proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmekte olup proje kapsamında İlimizde bulunan 12 Ar-Ge ve 2 Tasarım Merkezi çalışanlarına ücretsiz sertifikalı eğitimler düzenliyoruz" dedi.



Gruplar halinde düzenlenen eğitimlerin ilkinin gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Bu eğitimlerden PMI Standartlarıyla Proje Yönetimi ve PMP Hazırlık Eğitimi'nin ilkini Odamız hizmet binasında gerçekleştirerek katılımcılara sertifikaları verildi. İkinci ve üçüncü grup eğitimlerimize önümüzde günlerde yine ücretsiz olarak devam edilecek" diye konuştu.



Başkan Büyüksimitci, Oda misyonu ve vizyonu doğrultusunda, Kayseri'de bulunan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri çalışanlarına ortak eğitimler aldırılması ile hem fırsat eşitliğinin sağlanabileceğini, hem de merkezlerin kurumsal ve beşeri kapasitelerinin artacağına dikkat çekti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA