KAYSO'da "Türkiye-AB İş dünyası Diyaloğu" KOBİ Çalıştayı Düzenlendi

29.08.2019 12:36

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi (TEBD) kapsamında, Kayseri Sanayi Odası'nda "AB Ticaret Politikası ve Türkiye ile İlişkiler" konulu KOBİ Çalıştayı düzenlendi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Nebi Doğan, bu çalıştay ile Türk ve Avrupa Birliğindeki özel sektör temsilcileri arasındaki karşılıklı anlayış ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. AB'nin ticari ürünler bazında dünyanın en büyük ihracatçısı ve ikinci büyük ithalatçısı olduğuna dikkat çeken Doğan, Avrupa'nın 28 üye ülke ile dünyanın en büyük ticari bloğu olduğunu ve ülkemizin de en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürdüğünü söyledi. Kayseri'nin Avrupa Birliği ülkeleri ile ticari ilişkileri hakkında bilgi veren Doğan, "Geçtiğimiz yıl İhracatımızın yüzde 47'sini Avrupa ülkelerine yaptığımızı görüyoruz. En büyük ticaret partnerlerimiz Almanya, İsviçre, İtalya. Bu ülkelerle ticaret yapmak aslında ürün, kalite, yetkinlikler açısından Kayserili sanayicilerin bu kültüre ne kadar adapte olduğunu ve hizmet sunabildiğini gösteriyor" dedi. Doğan, Avrupa ülkeleri ile ticaret yapabilmenin aslında talep edilen yüksek standartları sağlamış olmak anlamına geldiğini, bunun neticesi olarak da yüksek nitelikli üretim yapısı ile tüm dünya ülkeleri ile ticaret yapmanın kolaylaştığını belirterek, katılımcılara teşekkür ederek, başarılar diledi.



Daha sonra kürsüye gelen TOBB AB Dairesi Proje Sorumlusu Burcu Atılgan, bu proje ile; Türk işletmelerinin özellikle AB'ye katılım süreci ve Gümrük Birliği konularındaki fırsatlar ve zorluklar üzerine farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını belirterek, proje hakkında bilgiler verdi. Son olarak kürsüye gelen İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem NAS ise, AB ile olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirebilmek ve sürdürülebilir kılmak adına ülkemiz ile AB arasındaki ticari ilişkiler ve AB'nin ticaret politikası gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA