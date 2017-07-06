Kayso'da İstişare Toplantısı

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO), mobilyacıların sorunlarını görüşmek amacıyla meslek komiteleri istişare toplantısı düzenlendi.



KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Mobilyacılar Meslek Komitesi üyeleri, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), Kayseri Marangozlar Mobilyacılar Döşemeciler Odası, KAYSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri katıldı.



Meslek Komitesi Başkanı Sedat Böyük, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün daha güçlü hale getirilmesi için bu toplantıların daha sık yapılması gerektiğini ifade ederek, buradan çıkan sonuçları rapor ederek yetkili makamlara sunacaklarını kaydetti.



Bu tür toplantıların önemli olduğunu aktaran KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, üyelerden gelen şikayetler doğrultusunda bir takım çalışmalar yürüttüklerini ve bu sorunlardan bazılarını çözüme kavuşturduklarını vurguladı.



Büyüksimitci, "Özellikle ihracatçı firmalarımızı ilgilendiren Mersin Limanı'ndaki değişik fiyat uygulaması maksimum 60 lira olarak sabitlendi. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe 5 puanlık vergi indirimi getirildi, damga vergisinde düzenleme yapıldı. İhracatçılara yeşil pasaport hakkı verildi. Yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında yüzde 6 olan KKDF oranı sıfıra indirildi. Kredi kartı ile yapılan mobilya ve beyaz eşya harcamalarında taksit sayısı 9'dan 12'ye çıkarıldı." ifadelerini kullandı.