Kayso Başkanı Büyüksimitçi, "Önümüzdeki Dönem İçin Adayız"

Yeni dönem için aday olduklarını belirten Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Bir an önce seçimimizi yapalım sanayicinin kaybedecek vakti yok" dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, 1 Nisan'da yapılacak oda seçimleri ve hızlı tren konularında açıklamalarda bulundu. Daha önce adaylığını açıkladığını ve bundan dolayı tekrar açıklama yapmaya gerek duymadığını belirten Başkan Büyüksimitçi, "Seçimler 1 Nisan'da olunca bazıları diyor ki 'Şaka olsun diye mi 1 Nisan yaptınız?', elbette şaka olsun diye değil. Bir an önce seçimimizi yapalım çünkü artık ne sanayicinin ne iş adamının, hiç kimsenin kaybedecek bir dakika bile vakti yok. Biliyorsunuz odaların seçimleri en demokratik seçimlerden biri. Çünkü her bir meslek gurubu kendi içerisinde temsilcileri seçiyor o temsilciler meclis başkanını ve meclis divanını seçiyor. Yine o temsilciler yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanını seçiyor dolayısıyla kademeli bir seçim sistemi var. İnşallah biz de 1 Nisan'da yapacağız" diye konuştu.

"Sanayi ve ticaret ulaşımın kolaylaştığı ölçüde gelişir"

Hızlı tren ve OSB'lere demir yollarının bağlanması ile ilgili de görüşlerini dile getiren KAYSO Başkanı Büyüksimitçi sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim gibi ticareti sanayisi gelişmiş illerin olmazsa olmazlarından biri tren yolu taşımacılığı. Ülkemiz de bunu yapabilecek güçte ve kabiliyette. En kısa zamanda yapılacağına inanıyoruz, çünkü Sayın Bakanımız bunu Kayseri'de teyit etti. Kısa sürede bu işlerin başlaması gerekiyor çünkü ulaşımı kolaylaştırdığınız ölçüde ticaretiniz ve sanayiniz gelişir. Kayseri gibi limanı olmayan ya da sınırda olmayan iller için en önemli şeylerden biri de yük taşımacılığı. Bütün Avrupa ülkelerine baktığınızda yük taşımacılığı ağırlıkla demir yolları ve nehir taşımacılığı şeklinde gidiyor. Türkiye'de nehir taşımacılığı olmayacağı için en büyük ve tek alternatifimiz aslında demir yolları. Çünkü kara yolları taşımacılığı aslında bakarsanız maliyet olarak yüksek, demir yolu taşımacılığı çok ucuz olması gerekirken Türkiye'de anlaşılmayan şekilde çok pahalı; sanki Türkiye'nin ortasında olan illere size ihracat yapmayın anlamına gelecek şekilde pahalı. Bu konuda son meclis toplantısında da bir kere daha belirttik. Daha önceden de bunlara dair görüşlerimizi Türkiye Odalar Borsalar Birliğine yazdık. Bakanımıza ulaştırdık. Mutlak suretle ihracatın artması için İç Anadolu kentlerinde demir yolu nakliye fiyatlarının suretle iyileştirilmesi gerekiyor. Mutlaka bütün organize sanayi bölgelerimizin içerisine demir yolu bağlantısının gelmesi lazım, ki yine Avrupa'da bir çok ülkede örneklerini görüyoruz. Bırakın organizenin içerisine, bir çok fabrika sahası içerisine demir yolu bağlantısı var. Biz de Sanayi Odası olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" - KAYSERİ