KAYSO eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eylül ayı meclis toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

KAYSO'dan yapılan açılamaya göre, toplantıya, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan 21 Kayseri firmasını tebrik ederek, ülke ekonomisine katkı sunan tüm üreticilere teşekkür etti.

Türkiye ekonomisinde toparlanmanın devam ettiğini vurgulayan Büyüksimitci, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüyerek, son yılların en yüksek büyüme rakamına ulaştığını ve Türkiye'nin G20 ülkelerinde Birleşik Krallık'ın ardından en fazla büyüyen ikinci ülke olduğunu kaydetti.

Sanayi üretiminin büyüme rakamlarına güçlü bir katkısının olduğuna vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,9 küçülme yaşayan sanayi üretiminin bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 40,5 ile güçlü bir büyüme performansına imza attığını belirtti.

Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 35,2'lik büyüme, son dört çeyrektir güçlü yatırım iştahının sürdüğünü gösteriyor. İnşallah bu performansla devam edersek yıllık büyümenin de yüzde 8 ila 9 bandında olması muhtemeldir. Salgın süreci de bir kez daha göstermiştir ki kalkınmanın anahtarı sanayidir. Önümüzdeki dönemde özellikle elektrik ve doğalgaz fiyatları bizi zorlayacak gibi görünüyor. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme için finansman maliyetleri ile birlikte özellikle enerji maliyetlerinin düşürülmesi, bu konuda ileriye dönük tedbirlerin alınması ve yeni bir ivme kazanmaya başlayan yatırımların desteklenmesi gerekmektedir. Pandemi koşullarına ve artan maliyetlere rağmen yakaladığımız bu büyüme son derece memnuniyet vericidir. Türkiye ekonomisinin ve sanayinin büyümesine katkı veren bütün sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Aşı olunması konusunda çağrıda bulunan Büyüksimitci, Kayseri'nin ikinci doz aşıda Türkiye ortalamasının biraz altında olduğunu ve son verilere göre vaka sayıları en çok artan iller arasında bulunduğunu ifade etti.????