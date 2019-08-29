KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Zafer Bayramı Mesajı

29.08.2019 10:08

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeni ile yazılı bir açıklama yaparak, bağımsızlık yolunda tek yürek olan milletimizin 30 Ağustos 1922'de yazdığı şanlı destanın asla unutulmayacağını söyledi.



Başkan Büyüksimitci, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95. yılını kutluyoruz. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Türk iş dünyası olarak, ecdadımızın kurduğu bu büyük ülkeyi, her alanda en ön sıraya taşımaya kararlı olduklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Bugün bize düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Aziz milletimizin, kahraman Türk ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele ile elde ettiği kazanımları koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA