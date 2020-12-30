KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den Yeni Yıl Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, kayıpları telafi etme adına 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yeni yıl dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, kayıpları telafi etme adına 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Her bakımdan ciddi sınavlar verdiğimiz bir yılı daha geride bırakıyoruz. Hiç şüphesiz 2020 yılına pandemi damgasını vurdu. Başlarda sağlık sorunu gibi ortaya çıkan Kovid-19, zamanla tüm dünyayı etkisi altına aldı ve ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtı. Reel ekonomi ve özellikle hizmetler sektöründe ciddi ölçüde daralma yaşandı. Ülke olarak bizde bu süreci üreterek, devletimizin de verdiği desteklerle en az hasarla atlatma gayretinde olduk. Haziran ayından itibaren yeni normalle birlikte üretimlerimizi ve ihracatımızı artırmaya başladık. Yılın ikinci yarısında toparlanmaya başladık. 2020 yılını azda olsa büyüme ile kapatacağımız düşüncesindeyim.

Önümüzdeki yıl inşallah aşılamayla birlikte pandeminin en geç yaz ortalarına doğru sona ereceği umudundayız. Yapılacak reformlarla birlikte bizlerde sanayiciler olarak, daha fazla katma değer üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve istihdama daha fazla katkı vermek bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu vesile ile zor günlerde üretmeye devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olduğu yeni bir yıl diliyorum. Başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere üyelerimizin, halkımızın ve tüm sanayicilerimizin yeni yılını tebrik ediyor, pandemi belasından kurtulduğumuz, sağlık, huzur ve bol bereketli yeni bir yıla hep birlikte kavuşmayı temenni ediyorum" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı