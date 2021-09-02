KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz" uyarısı Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, eğitim, iş ve sosyal hayatın sekteye uğramaması için aşının önemini vurgulayarak, "Şu an aktif vakalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın çok büyük kısmı aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, eğitim, iş ve sosyal hayatın sekteye uğramaması için aşının önemini vurgulayarak, "Şu an aktif vakalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın çok büyük kısmı aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın ağustos ayı olağan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Büyüksimitci, toplantıda yaptığı konuşmada, son zamanlarda vaka sayılarının tedirgin edici seviyelere ulaştığını belirtti.

Vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulunan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Tedbirli olmazsak salgını durdurmak çok daha uzun sürebilir. Eğitim, iş ve sosyal hayatın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz gereklilik haline gelmiştir. Zira henüz toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. Bilindiği üzere, en az iki doz aşı olmadan da bağışıklık elde edilemiyor. Şu an aktif vakalarımızın ve hastanelerde yatan hastalarımızın çok büyük kısmı aşısı tamamlanmamış kişilerden oluşuyor. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi istemiyoruz. Dolayısıyla birinci önceliğimiz, üretimin sekteye uğramaması adına, öncelikle işletmelerimizde aşı olma oranlarımızı daha da yukarılara çekmemiz, sonra da bireysel aşılarımızı olarak topluma karşı ödevimizi yerine getirmemiz gerekiyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde verimliliğin, dijitalleşmenin, yapay zekanın ve yalın üretimin daha da ön plana çıktığına dikkati çeken Büyüksimitci, 2020 yılı ocak ayında Kayseri Model Fabrika'yı kurarak, İstanbul, Çorum, Aksaray, Nevşehir gibi illerin katılımı ile 50'nin üzerinde farklı kurumdan 480'in üzerinde sanayiciye eğitim verdiklerini aktardı.

Kayseri Model Fabrika'nın yeni uygulamaları ile tüm model fabrikalara örnek teşkil edecek güzel projelere imza attıklarına değinen Büyüksimitci, "Kelimenin tam manası ile tüm Türkiye'ye model olacak bir fabrika oldu. KAYSO bünyesinde Verimlilik Koordinasyon Ofisi kurarak 4 farklı sektörden 50 firmaya 15'er gün yalın üretim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik." ifadesini kullandı.

"Temmuz ayı ihracatımız yüzde 9,08 arttı"

TÜİK'in temmuz ayı ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Temmuz ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 artışla 258,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk yedi aylık artışımız ise geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 43,97. Türkiye'nin ihracatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 35 arttı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisi ile rakamlarımızda haziran ayına göre bir miktar düşüş olsa da sanayicilerimizin de gayreti ile önümüzdeki aylarda bunu telafi edeceğimize inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil