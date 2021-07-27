KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "aşı olun" çağrısı
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KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den "aşı olun" çağrısı

KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, vatandaşları aşı olmaları konusunda uyardı.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın meclis salonunda düzenlenen temmuz ayı toplantısında konuşan Büyüksimitci, Kovid-19'la mücadelenin ciddi bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Son dönemdeki vaka artışlarına dikkati çeken Büyüksimitci, "Vaka sayıları tekrardan 15 binli rakamlara ulaştı. Salgınla mücadelenin tek yolu aşı olmaktan geçiyor. Elimizde dünyanın birçok bölgesinde olmayan bir imkan var. Bağışıklık kazanabilmemiz için nüfusumuzun en az yüzde 70'ni aşılamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulunan Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde bizler sanayiciler olarak üretime çok ara vermedik ama özellikle hizmet sektöründe çok büyük sıkıntılar yaşandı. Evine ekmek götürmekte ve kiralarını ödemekte zorlanan esnaflarımız oldu. Şimdi elimize bir fırsat geçti. Bunu iyi değerlendirmek zorundayız. Kovid-19'la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşılarımızı yaptırmazsak, salgının önüne geçemeyiz. Sanayiciler olarak bizlere düşen öncelikle çalışanlarımız olmak üzere, çevremizdeki insanları aşı olma konusunda ikna etmeye çalışmak. Tekrar kapanmanın, eskiye dönmenin hem sosyal açıdan hem ekonomik açıdan ülkemize bedelleri çok ağır olur."

Pandeminin etkisiyle küresel ekonomide yaşanan yavaşlamanın yerini toparlamaya bıraktığını belirten Büyüksimitci, emtia fiyatlarındaki yukarı ivmelenme ve lojistikte yaşanan sorunlara rağmen sanayi üretiminin artmaya devam ettiğini, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı sanayi üretim endeksinin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 arttığını vurguladı.

Toplantıya SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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