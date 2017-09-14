Kayso Başkanı Büyüksimitci Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ekonomide ihracat artışının devam etmesini beklediklerini, bununla birlikte turizm gelirlerinde iyileşme olduğunu belirterek, bütün bunların etkisiyle üçüncü ve dördüncü çeyreklerde büyümenin en az yüzde 5'ler seviyesinde olmasını beklediklerini bildirdi.



Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme performansına ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdüğünü, daha önce yüzde 5 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesinin de yüzde 5,2 olarak revize edildiğini belirtti.



Büyümede imalat sanayi ve ihracatın katkısının dikkat çektiğini dile getiren Büyüksimitci, şunları kaydetti:



"Açıklanan verilere baktığımızda büyümeyi sürükleyen kalemlerin ihracat ve yatırımlar olduğunu görüyoruz. İkinci çeyrekte ihracat yüzde 10,46, yatırımlar yüzde 9,48 büyümüş gözüküyor. Yine sanayide yüzde 6,3 oranında bir büyüme gerçekleşmiş olması bizim açımızdan son derece önemli. Üçüncü çeyrekte, büyümenin benzer hızda devam etmesi bekleniyor. Temmuzda sanayi üretimi arttı. Ağustosta da artışın devam ettiği tahmin ediliyor. İhracat artışının da devam etmesini bekliyoruz. Turizm gelirlerinde iyileşme var. Bütün bunların etkisiyle üçüncü ve dördüncü üç aylarda da büyümenin en az yüzde 5'ler dolayında olmasını bekliyoruz."



Büyüksimitçi, Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesi ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında dördüncü sırada, G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada yer almasına da dikkati çekti.